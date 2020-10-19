Hangi borçlar yapılandırılacak? KYK borçları ertelendi mi?

Vergi yapılandırma nasıl yapılacak? KYK borç yapılandırması nasıl olacak? Devlete borcu olan vatandaşların beklediği yapılandırma Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geliyor. Şimdiye kadar en kapsamlı yapılandırma paketi olacağı söylenen torba yasa teklifi için geri sayım sürüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, başta vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması olmak üzer borç yapılandırılmasına ilişkin olarak çalışmanın söz konusu olduğunu dile getirdi. Borç yapılandırma hakkında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Muş "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak." açıklamasında bulunmuştu.

KYK borçları yapılandırılacak mı?

Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmaları kapsamına KYK kredi borçları da eklendi ve KYK'dan alınan öğrenim kredisi borçlarının silinmeyeceği ve yeniden yapılandırılacağı vurgulandı. Üniversiteden mezun olmuş milyonlarca öğrenci heyecanla bu konu hakkında verilecek karar bekleniyor.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yapılandırma paketine göre, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile belediyelere ilişkin su cezaları, çevre temizlik vergisi başta olmak üzere belediye vergilerine ilişkin cezalar da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.