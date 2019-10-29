İçerdiği Omega-3 ve besleyiciliği sayesinde sık sık tüketilmesi gereken balıkların birçok çeşidi var. Herçocuğa hangi balık yedirilmeli biri ayrı bir lezzet ve vitamin deposu olan balıkları sizler için derledik. Hangi balık neye iyi gelir? Hangi balık, hangi mevsimde tüketilmelidir? Balıklar neye göre tüketilmelidir? İşte detaylar...

Besin değeri oldukça yüksek, vitamin ve mineral açıdan zengin olan balığın, özellikle de balık yağının kalp hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara kadar bir çok hastalığa iyi geldiği belirtilirken, balıkların türlerine göre lezzetleri de değişse de, hangi balığın hangi ay tüketildiği de lezzeti etkilediği ifade ediliyor.

Beslenme uzmanları, anne adaylarının, yaşlıların ve çocukların, daha dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için haftada düzenli olarak en az iki defa balık yemesini öneriyor.

Uskumru

Kasım ayında tezgahlarda yerini almaya başlayan uskumru, aralık, ocak ve şubatta iyice yağlanarak lezzeti daha da artar. Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içerir. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılar; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkar. Omega 3 yağ asidi açısından da zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalıdır.

Hamsi

Hamsi en sevilen ve ülkemizde en çok tüketilen balıklardan biridir. Kasım ayı hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Ocakta en lezzetli halini bulur ve şubat ayında da biter. Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltıyor. Kılçığı ile yenilen bir balık olan hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. İçeriğindeki zengin omega-3 yağı nedeniyle bolca tüketilmesi gereken hamsi kalp-damar sağlığını koruması açısından oldukça faydalı. İyot bakımından zengin olması nedeniyle hamsi tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan tuzu doğal yoldan sağlamanız da mümkün. Gelişme çağındaki çocuklara zeka gelişimi açısından hamsi yeme alışkanlığı aşılanmasında fayda var.

Kefal

Mart ayı kefalin en lezzetli aylarından biridir. Özellikle çocukların yemesi gereken balıklardan bir tanesidir. Bunun sebebi sağlam bir kemik ve iskelet yapısının oluşmasına yardımcı olmasıdır. Beyin sağlığını korumak için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri bol miktarda içeren bir balık olması nedeniyle mevsiminde bolca tüketilmelidir.

Palamut

Ekim ayında tezgahlarda yerini alan palamut, ilerleyen aylarda havaların soğumasıyla iyice yağlanarak daha da lezzetlenir. Mart ayında lezzeti düşer. Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA'dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı oluyor. Yüksek protein ve D vitamine sahip olan palamut, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlıyor, kan dolaşımını iyileştiriyor.

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