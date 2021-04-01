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Sağlık Hangi aşıyı yaptırmalıyım? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olmalıyım?
Sağlık

Hangi aşıyı yaptırmalıyım? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olmalıyım?

Hangi aşı daha iyi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Çin ve Alman aşısı uygulanıyor. Vatandaşlar hangi aşıyla ilgili randevu almalarının daha doğru olacağını araştırıyor. Peki, Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha iyi? Hangi aşıyı olmak daha iyi?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:59:00 -
Hangi aşıyı yaptırmalıyım? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olmalıyım?

Korona aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son olarak kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için sistem açıldı. Aşı randevusu alınırken vatandaşlara Çin mi Alman aşısı mı olmak istedikleri soruluyor. Bu sebeple pek çok kişi hangi aşının daha iyi olduğunu, hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, hangi aşıyı olmalıyım? 

Hangi aşıyı yaptırmalıyım? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olmalıyım?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, "Ankara Üniversitesi olarak her iki aşının da Faz 3 çalışmalarına katıldık. Vatandaşlarımız, hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmalı, bu çok önemli. Çünkü hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. İngiltere'de sadece BioNTech yapılmadı, Astra-Zeneca da yapıldı. Bizim kullandığımız Sinovac aşısının yapıldığı ülkelerde de ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığı görüldü. Bu veri bize de yansıdı, öyle ki Türkiye'de de artık 60 yaş üstünde ağır vakaları görmez hale geldik. Şu anda daha çok 40-60 yaş arasında. O nedenle, hangi aşıyı buluyorsak o aşıyı mutlaka yaptıracağız" dedi.

Alerjik hastalıkları olanlar içinse Prof. Dr. İsmail Balık, “Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi. Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir. Bunlar kim dersek, obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor” diye konuştu.

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