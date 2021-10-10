Koronavirüs salgını sebebiyle ülkeler, vatandaşlarını korumak için pek çok tedbir aldı. Suudi Arabistan salgın tedbiri olarak umre ve hac ziyaretine gelecek olanlara yönelik kriterler belirledi. Peki, Türkiye’den hacca umreye gidiliyor mu?

Hangi aşıyı olanlar umreye gidebilir? Sinovac aşısı olan umreye gidebiliyor mu?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülkeden umre için misafir kabul etmiyor. Suudi Arabistan ayrıca umreye gelecek olanları kabul etmek içinse aşı listesi belirledi. Umrecilerin; Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarından birini tercih edip 2 doz yaptırmış olma şartları bulunuyor. Ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı ise Suudi Arabistan yönetimince kabul edilmedi. Bu sebeple Türkiye için umre kararı revize edilse de Sinovac aşısı olanlar kutsal topraklara gidemeyecek.