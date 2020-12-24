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Sağlık Hangi aşı neden tercih edilmeli?
Sağlık

Hangi aşı neden tercih edilmeli?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hangi koronavirüs aşısının tercih edilmesi gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:38:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm olan aşılama çalışmaları ise birçok ülkede başladı. Türkiye'ye de bugün Çin aşılarını taşıyan uçağın iniş yapmasıyla birlikte, Ocak'ın başında ülke genelinde aşılamaların yapılması bekleniyor.

Çin aşısı, ABD aşısı ve Alman aşısından hangisinin güvenilir olduğu, hangisinin tercih edilmesi gerektiği kafalardaki en büyük soru işaretiyken, güvenilir isimlerin yorumları büyük önem arz ediyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, koronavirüs aşılarından hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusuna değindi. Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin yorumlarda bulunan Karahasanoğlu, "Gönül isterdi ki yerli aşıyı tercih edelim" diyerek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yorumlar

Ali A.

İmkanınız varsa aşı olmayın. 1. kısırlaştırılabilirsiniz. 2. eşcinselleştirilebilirsiniz.
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ilhan

buldugumuz aşıyı tercih ederiz
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