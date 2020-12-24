Hangi aşı neden tercih edilmeli?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm olan aşılama çalışmaları ise birçok ülkede başladı. Türkiye'ye de bugün Çin aşılarını taşıyan uçağın iniş yapmasıyla birlikte, Ocak'ın başında ülke genelinde aşılamaların yapılması bekleniyor.

Çin aşısı, ABD aşısı ve Alman aşısından hangisinin güvenilir olduğu, hangisinin tercih edilmesi gerektiği kafalardaki en büyük soru işaretiyken, güvenilir isimlerin yorumları büyük önem arz ediyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da, koronavirüs aşılarından hangisinin tercih edilmesi gerektiği konusuna değindi. Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin yorumlarda bulunan Karahasanoğlu, "Gönül isterdi ki yerli aşıyı tercih edelim" diyerek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.