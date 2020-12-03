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Gündem Hangi adliyelerde HES kodu zorunlu?
Gündem

Hangi adliyelerde HES kodu zorunlu?

Adliyeye giriş için HES kodu al | Adalet Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES kodu ile giriş yapılması şartını getirdi. Peki, HES kodu nasıl alınır? | HES kodu e devlet | Telefonla HES kodu al | Hangi adliyelere HES koduyla girilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:27:00 -
Hangi adliyelerde HES kodu zorunlu?

HES kodu al | Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı Kovid-19 önlemlerini güncelledi. Peki, hangi adliyelere HES koduyla girilir?

Hangi adliyelerde HES kodu zorunlu?

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yazı çerçevesinde, HES koduyla giriş uygulaması bugün itibarıyla başlatıldı.

Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca adliye ve istinaf mahkemelerinde yeni uygulama için ek personel görevlendirilecek, HES kodu olmayan vatandaşlara görevliler yardımcı olacak.

HES kodu nasıl alınır?

Vatandaşlar HES kodunun nasıl alınacağını merak ediyor. Cep telefonlarınıza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirerek HES kodu alma işlemini hızla yapabilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de HES kodu alabilirsiniz.

Arzu edenler ise SMS ile HES kodu alabilir. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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