Hande Fırat'tan olay "Erdoğan" yazısı

Son dönemde Libya, Azerbaycan ve özellikle de Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin oynadığı rol ve bağımsız adımların, Batı ülkelerinin Erdoğan karşıtlığı yangınına körükle gitmesine neden olduğuna işaret eden Hande Fırat, "Talepleri, Türkiye’nin kendilerinin uygun bulduğu müttefiklik ruhuna göre hareket etmesi. Yani teslim olup Batı’nın dediklerini yapması" dedi. Fırat, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İngiliz The Economist dergisinin ardından şimdi de Alman Stern dergisi tepki çeken bir kapakla çıktı.

Bir de Bloomberg var. Yazılarda ortak nokta: “Erdoğan ve Erdoğan’ın uluslararası alanda uyguladığı politikalara düşmanlık...” Başlıklar kısaca şöyle:

- “Erdoğan, iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye’de ve ayrıca Almanya’da.

-Erdoğan, Ukrayna’dan Suriye’ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor.

- NATO, Erdoğan’ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli. (İsveç kararı nedeniyle)

-Giderek tutarsızlaşan Cumhurbaşkanı’nın yönetiminde ülke felaketin eşiğinde. Erdoğan’ın seçim yaklaşırken sergileyeceği davranışlar, bugün son derece kusurlu bir demokrasi olan ülkeyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir.”

Bunlar bir kısmı... Belli ki 14 Mayıs’ta sandık seçmenin önüne gelecek. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy atıp bir karar verecekler. Batı değil. Peki yaklaşan seçimler öncesinde bu haber bombardımanıyla asıl dert ne?

DÜNYA DÜZENİNİ İŞLETENLER RAHATSIZ

- Türkiye’nin ürettiği öznel politikalar, mevcut dünya düzenini işletenlerin alışık oldukları sömürü sistematiğini turnusol kâğıdı gibi açığa çıkardı. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha fazla hedef tahtasına konulmasına neden oluyor.

- Bunun da yansımalarını yabancı medyada gözlemliyoruz.

- Anlaşılan darbe süreci sonrasındaki Türkiye’nin hızlı ve sonuç alıcı reaksiyonel askeri ve diplomatik politikaları, üstüncü Batı anlayışını rahatsız etmeye devam ediyor.

- Batı’nın 90’lı yıllardan itibaren PKK ve DHKP/C ile daha sonra da FETÖ unsurlarını kabullenip Türkiye karşıtı bir diaspora yaratması boşuna değil.

- Biraz komplocu bir yaklaşım olarak algılanabilecekse de, Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı zamanda Osmanlı Bakiyesi bir ülke olması, Batı’yı gerçekten rahatsız ediyor.

MESELE TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZ POLİTİKALARI

- Son dönemde Libya, Azerbaycan ve özellikle de Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin oynadığı rol ve bağımsız adımlar Batı ülkelerinin Erdoğan karşıtlığı yangınına körükle gitmesine neden oluyor.

- İşte İsveç, işte Paris... PKK yandaşlarınca son bir aydır yapılan eylemlere bakın. Onların medyasında çıt yok. Yakılan arabalar, yağmalanan dükkânlar. Her yerde terör örgütleri bayrakları.

- Yetmiyor, dergi ve gazete kapaklarında alenen Erdoğan’ı itibarsızlaştırmaya yönelik fotoğraflar ve sözüm ona analizler yayımlanıyor.

- Talepleri Türkiye’nin kendilerinin uygun bulduğu müttefiklik ruhuna göre hareket etmesi. Yani teslim olup Batı’nın dediklerini yapması.

- Anlamadıkları ise şu... Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Oyumuzu kendi aklımızla ve yaptığımız analizle veririz."