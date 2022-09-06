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Gündem Hande Fırat'tan 15 Temmuz açıklaması: Yettiniz artık!
Gündem

Hande Fırat'tan 15 Temmuz açıklaması: Yettiniz artık!

'Hande Fırat 15 Temmuz'dan bir gün önce MİT'le buluştu' iddialarına Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 21:12:00 -
Hande Fırat'tan 15 Temmuz açıklaması: Yettiniz artık!

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi sunucu Hande Fırat, bazı site ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hande Fırat 15 Temmuz'dan bir gün önce gizlice MİT'le buluştu' haberlerine çok sert tepki gösterdi. İddiaları yalanlayan Fırat, "Yettiniz artık! Zavvalısınız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hande Fırat şu ifadeleri kulllandı;

Herkes kimin ne olduğunu unuttu galiba! Niye kaçtılar? Kaç yıldır örgütlendiler ? Nasıl örgütlendiler?

Yalanları niye gündeme getiriyorsunuz?

Şimdi yalanlara inananlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz ?

Telefon sinyallerime bakılsın

Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay’ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende.

Yettiniz artık! Zavallısınız

Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum.

Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Zavallısınız.

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Yorumlar

yaser

Tebrikler Demokrasinin Büyük Kahramanına....

Hacı Mesut

Ya Hande hanım bu Fetöcü ş...siz lavuklara laf yetiştirmek için uğrastığınıza değmez.
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