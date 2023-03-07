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Medya Hande Fırat'a bak sen! Buyrun, buradan yakın! Bu nasıl iş yahu
Medya

Hande Fırat'a bak sen! Buyrun, buradan yakın! Bu nasıl iş yahu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, altılı masanın ortaklarının "temenni" olarak nitelendirilebilecek görüşlerini köşesine taşıyarak, aslında kendisinin de aynı "rüya"yı gördüğünü gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 12:45:00 -
Hande Fırat'a bak sen! Buyrun, buradan yakın! Bu nasıl iş yahu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, altılı masanın ortaklarının "temenni" olarak nitelendirilebilecek görüşlerini köşesine taşıyarak, aslında kendisinin de aynı "rüya"yı gördüğünü gözler önüne serdi. 

Fırat, "Masanın ortaklarına göre: Masa bir krizden çıkarak kamuoyuna doğru bir mesaj verdi. İstişare ve müzakerenin işe yaradığı tüm Türkiye’ye gösterildi. Bundan daha büyük bir krizin artık yaşanmayacağı belirtiliyor. Bu görüntünün ve iki büyükşehir belediye başkanının varlığının seçimi kazandıracağı yorumları yapılıyor. Güçlendirilmiş Parlementer Sistem’e daha kısa sürede geçilebileceği söyleniyor. Buna gerekçe olarak da, bu uzlaşmanın vekil sayısını da artıracağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı. 

 
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