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Gündem Hande Fırat son Suriye gelişmesini duyurdu
Gündem

Hande Fırat son Suriye gelişmesini duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye ile Suriye arasındaki son temaslara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:30:00 -
Hande Fırat son Suriye gelişmesini duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor" dedi.

Fırat, Ankara açısından masadaki üç kritik başlığı aktardı:

"1- Terör örgütü YPG/PYD ne olacak?

2- Ilımlı muhalifler ne olacak? Sisteme nasıl dahil edilecekler?

3- Mültecilerin dönüşleri nasıl, ne zaman halledilecek?"

Öte yandan Fırat, şöyle devam etti:

"Sorunların çözülmesi çok da kolay değil. Anayasa çalışmalarının tamamlanması süreçte çok önemli görünüyor. Yetkililer 'Zaman alacak olsa da konuşulmaya başlanması bile önemli' yorumunu yapıyor. İlişkilerin devlet başkanları düzeyine gelmesi için ise uzunca bir yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır."

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Yorumlar

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ne arka kapı diplomasisi iktidar kıvırmanın yollarını arıyor daha doğrusu kıvırdı geçmişte muhalefet suriye ile ilişkilerimizi kesmeyelim deyince iktidar ve yandaşları demedik laf etmedik hakaret bırakmadılar zalim esad ve rejimi ile asla görüşmeyiz diyorlardı ne oldu şimdi kim omurgasız

Fırat Kalkanı

Boş işler, katil esedin yok ettiği ailere bunu anlatamazsın..Esedin olmadığı ve Nuseyrilerin devletten silindiği bir Suriye ye barış gelebilir.
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