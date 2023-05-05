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Medya Hande Fırat, “Maalesef” deyip duyurdu
Medya

Hande Fırat, “Maalesef” deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-05 18:33:00 -
Hande Fırat, "Maalesef" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye seçime giderken, ABD’nin mevcut iktidara olumsuz bakışı da net bir şekilde ortadayken kişisel verileriyle ilgili yaşadığı bir sıkıntıyı köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye seçime giderken, ABD’nin mevcut iktidara olumsuz bakışı da net bir şekilde ortadayken kişisel verileriyle ilgili yaşadığı bir sıkıntıyı köşesine taşıdı. Kendisine bir uygulamadan gelen “Hesabınıza saldırılıyor” uyarısının ardından bir dizi işlem yapıp şifresini de değiştirdiğini belirten Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sosyal medya ağlarındaki paylaşımlarınız, arama motorlarında yaptığınız aramalar ağırlıklı olarak ABD’nin elinde büyük bir veri toplanmasına neden oluyor.

Bu verileri maalesef gönüllü olarak yaptığımız paylaşımlardan oluşturuyorlar. Bu yüzden de ABD’li teknoloji şirketlerinin elinde bireysel analizlerimiz bulunuyor. Türkiye seçime giderken, ABD’nin mevcut iktidara olumsuz bakışı net bir şekilde ortadayken; veriler, verilerle oynayan teknoloji şirketleri, hatta alakasız biçimde illegal suçların döndüğü dark web bile tartışma yarattı. Peki gerçekte ne oluyor? İlgili kurumlar, güvenlik kaynakları, siber güvenlik yetkilileri ile konuştum. Süreç enteresan bir şekilde bana da bir uygulamadan gelen “Hesabınıza saldırılıyor” uyarılarının ortasında denk geldi. Anında bir dizi işlem yapıp aynı zamanda şifremi değiştirdim. (…)

Yetkililer konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Ancak bireysel olarak da yapabileceklerimiz var: Şifre değiştirmek ve güvenlik katmanını yükseltmek. Ayrıca her yazılana gözü kapalı inanmamak…”
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