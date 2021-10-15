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Gündem Hande Fırat kaza mı yaptı? Hande Fırat sağlık durumu nasıl?
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Hande Fırat kaza mı yaptı? Hande Fırat sağlık durumu nasıl?

Hande Fırat'a kamyon tekerleği mi çarptı? bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluşan ve günlerdir tedavi gören Fande Fırat bu kez kamyondan fırlayan tekerlek dehşeti yaşadı. Peki Hande Fırat sağın durumu nasıl? Hande Fırat trafik kazası mı yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:33:00 - 2021-10-15 09:36:19
Hande Fırat kaza mı yaptı? Hande Fırat sağlık durumu nasıl?

Hande Fırat kaza mı geçirdi? Hande Fırat sağlık durumu nasıl? Hürriyet Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat, perşembe günleri CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programı için dün sabah eşi Murat Özvardar, koruması ve şoförü ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

TEM Otoyolu Bolu Tüneli’ne metreler kala Fırat’ın şoförünün kullandığı 34 DKS 290 plakalı araca, saat 12.35 civarında, Savaş Kanpara’nın kullandığı 41 AES 573 plakalı kamyonun 08 AAC 948 plakalı dorsesinden jantıyla birlikte çıkan Tekerlek çarptı. Araç ağır hasar görürken, Fırat, eşi, koruması ve şoförü kazayı ucuz atlattı.

hande fırat trafik kazası

Hande Fırat sağlık durumu nasıl?

Hande Fırat kaza anını şöyle anlattı: “Arka koltukta Haber okuyordum, gözümü açıp başımı kaldırdığımda dev gibi lastiği gördüm sadece. Dördümüzün de önde ve arkada emniyet kemerlerimiz takılıydı. Ben her seferinde arka koltukta da mutlaka her yerde kemer takarım. Bu benim hayatımın ilk trafik kazasıydı ve emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Kemerler ve açılan hava yastıkları sayesinde hayatta kaldık. Tabii ki çok korktum. Aklıma ilk gelen ‘gittik’ oldu. Çünkü lastiğin arabaya çarpma anını gördüm ve hava yastıklarının açılmasıyla içerisi dumanla kaplandı. Arabadan çıktığımda biraz titreme krizine girdim. Sağımıza solumuza baktım bir şeyimiz yoktu Allah’a şükrettim. Hepimiz iyiyiz çok şükür.” 

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