Hande Fırat, "Gerçekten tuhaf" deyip duyurdu! Şoke eden gelişme

"ABD ile terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, olmayan DEAŞ’a karşı ortaklığı gün geçtikçe daha da tuhaf bir hale geliyor" ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, seçimler yaklaşırken ABD’nin gözetiminde yapılan dikkat çekici toplantıyı masaya yatırdı.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"ABD ile terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, olmayan DEAŞ’a karşı ortaklığı gün geçtikçe daha da tuhaf bir hale geliyor.

YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin elebaşılarından Mazlum Abdi’ye yönelik İHA’lı operasyona karşılık Pentagon Sözcüsü Phil Ventura, “Yerel ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Mazlum Abdi, Kobani Süleymaniye’deydi. İddialara göre PKK’nın üst düzey yöneticileri ile toplantı yaptı. 100 metre ileride ise ABD askerleri herhalde toplantının güvenliğini sağlamak için bekliyordu.

- İHA operasyonunu üstlenen olmadı ama PKK/YPG buluşmasına NATO müttefiki ABD nasıl koruma sağlar ya da Ankara’ya bile telefon açarak bunu sorar?

- Ankara ABD’ye vermesi gereken yanıtı verdi. “O toplantıda hangi PKK’lılar vardı, herhalde biliyorsunuzdur. O topraklarda terör örgütüyle kendi bayrağınızı yan yana açtığınıza göre zaten yeteri kadar bilginiz vardır” mesajını da ekledi.

- KYB Başkanı Bafil Talabani topraklarını tamamıyla PKK terör örgütüne açarak, bir yandan ABD’yi arkasına almaya çalışıyor, bir yandan da Barzani ve Bağdat hükümetine karşı kafa tutuyor.

- Ankara hem Bağdat hükümetine hem de Barzani’ye rahatsızlığını ve terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmeyi sürdüreceğini iletti.

TÜRKİYE’NİN ABD POLİTİKASINI YANLIŞ YORUMLAMAK

NATO müttefikinin bir terör örgütüne destek vermesi kabul edilemez. Türkiye bunu zaten her fırsatta söylüyor. Ancak seçimlere doğru sanki Türkiye ABD’den “taleplerde” bulunuyor diye bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Daha önce yazdık ama bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Türkiye’nin son dönemde yaptığı tüm görüşmeler şu maddeler ışığında gerçekleşti:

- PKK/YPG/PYD terör örgütlerine destekten vazgeçin. Türkiye için terör örgütü nerede olursa olsun açık hedeftir. Mücadele için de Türkiye kimseden izin almaz. Planını yapar ve uygular.

- Türkiye, Rusya ile ilişkileri konusunda da kimseden izin almadı. Rusya ile başından beri yürütülen denge politikası aynı şekilde sürüyor.

- Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının derinleşmesine karşı. Bunun için de dengeli politika sürdürüyor. Savaşın sona ermesini isteyen Türkiye savaşa hiçbir zaman benzin taşımayacak.

- F-16’ların İsveç’in NATO üyeliğine bağlanması kabul edilemez. Kongre bu taleple gelirse Türkiye de “F-16’lar gelmedikçe İsveç için NATO üyeliğine evet demeyeceğini” açıklar."