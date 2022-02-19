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Spor Hamzaoğlu gitti, O isim geri geliyor
Spor

Hamzaoğlu gitti, O isim geri geliyor

Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un teknik direktör adayları arasında Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli, daha önce Çaykur Rizespor'u çalıştırmış ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:58:00 -
Hamzaoğlu gitti, O isim geri geliyor

Gedson Fernandes transferiyle dünyada ses getiren Çaykur Rizespor, Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamadı. Son olarak kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferinden sonra "Biz Gedson'u aldık, bundan sonra top Hamza Hoca'da" demişti.

Bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu, sezonun ilk haftalarında Çaykur Rizespor'un başına getirilmişti. Galatasaray'ın da çok istediği Gedson Fernandes'i transfer eden Rizespor'un bu hamlesi dünyada ses getirmişti.

HAMZAOĞLU YERİNE EN BÜYÜK ADAY MUSTAFA DENİZLİ

Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un teknik direktör adayları arasında Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli, daha önce Çaykur Rizespor'u çalıştırmış ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

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