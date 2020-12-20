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Siyaset Hamza Yerlikaya'dan çok sert tepki: İspat edemezsen...
Siyaset

Hamza Yerlikaya'dan çok sert tepki: İspat edemezsen...

Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:58:00 -
Hamza Yerlikaya'dan çok sert tepki: İspat edemezsen...

Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un iddialarına çok sert cevap verdi.

Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ''Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor...'' iddiasına çok sert cevap verdi.

İspat edemezsen...

CHP'li Engin Özkoç'a meydan okuyan Yerliyaka ''Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç !Şimdi iyi dinle;eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum.Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemzsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin.Hodri meydan'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in yalan haberi

Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sahte diploması olduğuna dair haberi "Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş" başlığıyla manşete taşıdı. Cumhuriyet, bu haberini Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001'de verdiği gerekçeli kararına dayandırdı. Yeni bir davaymış gibi çok eski bir davayı gündeme getiren Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya için milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede, yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek Yerlikaya'yı itham da etmiş oldu. Gazete, ayrıca dördüncü sayfada yer alan "Diploması sahte" başlıkla Yerlikaya'yı sadece ortaokul diploması olan biriymiş gibi lanse etti.

Diplomaları sahte değil

Sabah, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı. Buna göre; Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil. İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:

Açık liseyi bitirdi, üniversiteden mezun oldu

*Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu.

 Süleyman Demirel Üniversitesi Budur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı

Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.

 

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