Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...

Hamza Tümeni Komutanı Ebubekir Polat, Türkiye ile ABD arasındaki 'geçici anlaşma'yı olumlu bulduklarını duyurdu.

Türkiye ile birlikte hareket eden Ebubekir Polat, "Türk diplomasisine desteğimizi onaylama konusunda Fırat'ın doğusunda güvenli bir alan oluşturma çabalarını takdir ediyoruz. Türk ve Amerikan tarafları arasında gerçekleşen müzakerelerin tamamen farkındayız. Türk Diplomasisinin Fırat’ın Doğusu’nda halkımızın huzurla geri dönebileceği bir güvenli bölge oluşturmak için yaptığı görüşmeleri ve varılan anlaşmayı olumlu buluyoruz. Anlaşmanın gereği yerine getirilmezse terörle mücadele hususunda gerekeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

Pence: Çekilme başladı

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Hatta şu an çekilmeye başladılar" dedi.