Hamza Hamzaoğlu Fatih Terim'in yardımcısı olacak mı? Hamza Hamzaoğlu kimdir?

Hamza HamzaoğluFatih Terim'in yardımcısı olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Galatasaray'da son dönemde Fatih Terim ve yardımcılarının PFDK'dan aldığı cezalar nedeniyle yardımcı antrenörlük için Hamza Hamzaoğlu gündeme gelmişti. Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği iddia edilmişti ancak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Peki Hamza Hamzaoğlu kimdir?

Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği iddia edilmişti ancak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından kulüp kaynakları bu gelişmeyi yalanladı ve Hamzaoğlu'un göreve gelmeyeceğini belirtti.

Hamza Hamzaoğlu 2014 yılında Sarı-Kırmızılı takımda göreve gelmiş ve sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.

Hamzaoğlu ayrıca A Milli Takım'da Fatih Terim yardımcılığını da yapmıştı.

Futbola İzmir'de 1988 yılında başladı. 1991 yılında İzmirspor'dan Galatasaray'a geldi. 1993 ve 1994'te şampiyon olan Galatasaray takımında yer aldı. Galatasaray'da takımla başarıdan başarıya koşan Hamza Hamzaoğlu, 1996 yılında Galatasaray'dan ayrılıp İstanbulspor'a gitti.

Burada 2000 yılına kadar oynadı. 2000 yılında Siirt Jetpaspor'a transfer oldu. 2002-2003 yılında Konyaspor'a transfer oldu ve şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmasında pay sahibi oldu.

Ardından bir sezon Galatasaray'ın ara takımı olan Beylerbeyi'nde oynadı ve sezonun bitiminde aktif futbolculuk kariyerine veda etti.

10 kez millî takımlara çağrılan Hamza Hamzaoğlu, 4 kez Türkiye U-21, 5 kez Türkiye Olimpik ve 1 kez Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 10 kez millî formayı giymiştır.

23 Temmuz 2013'ten itibaren Fatih Terim'in Milli takımdaki yardımcılığını yapmaya başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Hamzaoğlu, 2005-2006 sezonunda Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak teknik adamlık kariyerine başladı. 2008-2009 yılları arası Malatyaspor, 2009-2010 yılları arası Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

2010-2011 sezonu başında 1. Lig takımlarından Denizlispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile sezon ilk devresini lider bitirmesine rağmen sezonun ikinci devresinde üst üste aldığı kötü sonuçlar üzerine çok eleştirilmeye başlandı ve son olarak 29 Ocak 2011 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kendi sahasında 0-1 yenildi.Bu lig karşılaşmasının ardından yapılan basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Mart 2011 tarihinde teknik direktör Mehmet Atilla Özcan ile yollarını ayıran Akhisar Belediyespor'u çalıştırmaya başladı. 2011-12 sezonunda 1. Lig'i şampiyon tamamlayan takım, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Galatasaray'da son günlerde gündeme gelen Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği iddia edilmişti ancak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.