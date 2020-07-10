Hamza Gedikoğlu kimdir? Erdoğan’ın Danışmanlığı olan Hamza Gedikoğlu mesleği ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanan Hamza Gedikoğlu bir anda gündeme oturdu. 10 Temmuz 2020 tarihinde Hamza Gedikoğlu, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanı Danışmanlığı’na atandı.

Hamza Gedikoğlu'nun hayatına dair çok bir bilgi bulunmazken sadece İstanbul Üsküdar’da Mart ayında Öznur Hacıosmanoğlu ile evlendiği ve Hamza Gedikoğlu’nun nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı biliniyor. Gedikoğlu daha önce Cumhurbaşkanı Özel Kalem ekibinde de yer aldı. Ayhan Oğan da Cumhurbaşaknı Erdoğan'ın danışmanı olan isimler arasında yer aldı.