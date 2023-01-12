Hamza Dağ'dan CHP'li Özel'e tepki! 'Troll ordusu arıyorsanız 2 büyükşehir belediye başkanınıza bakın'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iddialarına ilişkin, “Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli” açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu ile ilgili 'çok önemli açıklamalar' yapacağını duyurmuş ve elindeki dosyaları 'başına bir şey gelirse diye üç arkadaşına verdiğini' ifade etmişti.

Bugün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında 2014 yılında İçişleri Bakan müşaviri olan Emin Şen'in Telegramda trol ordusu olduğunu, şirketi aracılığıyla da belediyelerden ihale aldığını öne sürdü.

Hamza Dağ'dan tepki

CHP'li Özel'in iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

AK Partili Dağ, CHP'li Özgür Özel'in 'can güvenliği' imasıyla dosya açıklayacağı duyurusunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı'nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli."