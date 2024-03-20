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Gündem Hamza Dağ: Özgür Özel panik halinde
Gündem

Hamza Dağ: Özgür Özel panik halinde

Yeniakit Publisher
2024-03-20 19:59:00 -
Hamza Dağ: Özgür Özel panik halinde

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece panik halinde olduğunu belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını belirtti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle düzenlenen 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile Sohbet Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Dağ, "Yatırım olmadan istihdamdan, istihdam olmadan üretimden, üretim olmadan ihracattan, dış satım olmadan da büyümeden bahsedemeyiz. İş dünyası olarak sizler yaptığınız yatırımla, istihdam ettiğiniz personelle, üretiminizle, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinizle şehrimize iktisadi alanda güç katıyorsunuz. Ülkemizi büyüten büyük ve güçlü Türkiye idealini taşıyanlarsınız. Bugün ülkemizin her başarılı alanında İzmir büyük bir paya sahip. Ülkemiz 2023 yılında 255 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat rakamına ulaşırken İzmir 23,8 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat yapan 3'üncü şehri oldu. İzmir, tarih boyunca dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden bir oldu. Bugün de limanıyla, havaalanıyla, hinterlandıyla, doğu ve batı arasındaki köprülerden birisidir. Bu imkan ve avantajlarının arasında eşsiz İzmir'imiz, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle önemli bir potansiyele sahip. Birlikte çalışarak bu potansiyele hayat vereceğimizden sonuna kadar eminim. Önümüzdeki 5 yılda İzmir'imize yapacağımız çok kıymetli ve büyük işler olur. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Kalbiniz ve aklınız bu şehre kim daha iyi hizmet edecekse o noktada bir karar olacak. Ama destek konusundaki primimi 1 Nisan'dan sonra kullanmak istiyorum. Çünkü biz çok çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'Nasrettin Hoca gibi olmasın'

Şehirde çalışma yaparken kısa vadeli bazı rahatsızlıklar olacağını dile getiren Dağ, "Bazı karşı duruşlar olacak. O süreçlerde şehrin ekmeğini büyütmek noktasında hamle yapan bu kardeşinize özellikle oda başkanlarımızdan ve oda yönetimlerinden destek istediğimi ifade etmek istiyorum. Nasrettin Hoca gibi olmasın. Timur'un karşısına çıkıp arkaya baktığında kimse yoksa bu sefer ben de kaçar giderim. Ama öyle olmayacağını iyi biliyorum. Çünkü herkes her şeyin farkında. 5 yıl sonunda hem trafik sorunumuzu büyük oranda çözmüş, bitmese dahi kentsel yenilemeye bir yerinden başlamış, kentsel estetik noktasında önemli işler yapılmış bir konuma gelinmesini istiyoruz. Kentsel dönüşümü yapamadığımız yerlerde cephe yenilenmesi yapalım. Aralarına yeşillikler yapalım. Sektörlerin ihtiyaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bir olay yaşadığınızda biri benim siyasi partimden de olmasa, o ilçe belediyesinde de işin hızlandırılması konusunda gerekli hassasiyeti sonuna kadar göstereceğim. İzmir'in potansiyelini harekete geçirdiğimizde bugün her çeyrekte açıklanmış olan büyümeyi 0.5 ile 1 puan daha yukarıya çıkacağından hiç şüphem yok. Onun için buraya hareket geçirdiğimizde ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını da biliyorum" diye konuştu.

'Korkunun ecele faydası yok'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu süreçte basit günlük siyasi tartışmalar içinde bulunmayacağız. Ama bir konuya temas etmek zaruriyet haline gelmiştir. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece panik halinde olduğunu görüyorum. İzmir'deki programlarında ya da TV ve gazetelere en son verdiği demeçlerde bizimle ilgili bazı sözlü ifadeleri olmuş. Bir genel başkanın İzmir'deki bir aday hakkında bu kadar konuşmasını çok manidar buluyorum. Konuşmakla da yetinmiyor milyonlarca hemşerilerimize mesaj atarak şahsımızla ilgili alakasız ifadelerde bulunuyor. Şunu net bir şekilde ifade edeyim; Özel, korkunun ecele faydası yok. Herhalde korkusu yakın geçmişte kazanmış olduğu genel başkan koltuğunu başka birine kaptırmak. Bunun yanında çantada keklik gördüğü İzmir'de durumun çok da iyi gitmediğinin farkındalar. Özel'e şunu söylemek istiyorum; bu şehre dayatma yapmayın. Bu şehir dayatmayı kabul etmez. Büyükşehir ve 30 ilçeyi 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla adaylaştırırsanız, bir İzmirli olarak buna sonuna kadar isyan ederim. 31 Mart'ta da İzmirlilerin bu isyanla omuz vereceğinden hiçbir şüphem yok."

Kaynak: DHA

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