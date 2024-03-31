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Siyaset Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
Siyaset

Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:34:00 -
Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sandıklar açıldı ve oy sayma işlemleri başladı. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kendi oy kullandığı sandıktan birinci çıktı.

4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra ermişti. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte açılan sandıklarda oy sayma işlemi devam ediyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta oyunu kullanmıştı. Dağ’ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146’sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.

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