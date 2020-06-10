Hamza Aydoğdu kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Valisi değişen iller arasında Aksaray da yer aldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu oldu.

Hamza Aydoğdu kimdir?

1996 yılında meslek hayatına dershane öğretmenliği ve yöneticiliği ile başlayan Hamza Aydoğdu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarka başlayarak devam etti. 2003 ile 2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Aydoğdu, 2007 - 2008 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2008 ile 2013 yılları arsında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Hamza Aydoğdu, 2013'den 10 Haziran 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bakanlığın pek çok önemli projesinde imzası olan Aydoğdu, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sürecinde de gerek çalışanları gerek öğretmenler gerekse öğretmen aday adayları ile ilişkileri ile ön plana çıkmıştır. Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınmakta, sosyal medyadaki aktifliği, görev alanındaki hareketliliği ve kapısı her daim herkese açık biri olması dolayısı ile sevilen genç bürokratlar arasında yer almaktadır.