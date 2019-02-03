Hamursuz pizza: Lavaş pizza tarifi | Lavaştan pizza nasıl yapılır?

Bu tarif pizzaseverlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü hamursuz pizza yapmak herkes için kolaydır. İşte hamur yoğurmadan pizza yapmanın kolay yolu: Lavaşlı pizza. Lavaş pizza nasıl yapılır? İşte lavaş pizza tarifi…

MALZEMELER

1 adet lavaş

1 adet kabak

1 adet tatlı kırmızıbiber

4-5 adet kiraz domates

1-2 kaşık taze mısır tanesi

1-2 kaşık keçi kaşarı rendesi

HAZIRLANIŞI

Kabak ve biberi çok ince kıyın, lavaşın üzerine yerleştirin. Tercihen bu aşamada lavaşı sekize bölün. Domatesleri ikiye bölün, pizzanın üzerine koyun, mısır ve peynir serpin. 180 derecede pişirin. Afiyetle yiyin.