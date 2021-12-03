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Ekonomi Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Hamsi kaç lira oldu?
Ekonomi

Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Hamsi kaç lira oldu?

Hamsi ne kadar oldu? Lodos sebebiyle balık tezgahlarındaki fiyatlar yükselişe geçti. Pek çok kişi güncel balık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, hamsi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 22:18:00 -
Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Hamsi kaç lira oldu?

Hafta başında yurdun büyük bölümünde lodos etkili oldu. Fırtına balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Peki, hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Hamsi kaç lira oldu?

Fırtınanın ardından Karadeniz’de 15-20 liraya satılan hamsinin kilosu İstanbul’da 25 ila 30 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Trabzon Balık Hali'nde esnaf Mehmetcan Örseloğlu, “Denizin durumundan dolayı son birkaç gündür hamsi az gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar da biraz yüksekti. Dün hamsinin kilosu 25-30 TL civarında idi, bugün ise 15-20 TL. Beklentimiz inşallah hamsinin daha da bol olması. Hayırlısı ile iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Diğer balık fiyatları ise levrek 65-70 TL, çupra 45-50 TL, somon 60 TL, mezgit 20-70 TL, istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, tirsi 35-50 TL, çingene palamudu tanesi 20 TL, sargan 50 TL, barbun 40-50 TL. Fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaş ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor” dedi.

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