Balık fiyatları fırtına ve kar yağışı sebebiyle zaman zaman olumsuz etkilenebiliyor. Önümüzdeki birkaç gün daha hava koşullarının sert geçmesi bekleniyor. Bu sebeple balık fiyatları merak ediliyor. Peki, istavrit ne kadar?

Hamsinin kilosu ne kadar? Balık fiyatları güncel

Geçtiğimiz ay kilosu 15-20 liraya satılan hamsinin fiyatı 50 lirayı buldu. İstavritin kilosu ise 25 ila 30 lira arasında satılıyor. Fiyatların birkaç gün içerisinde daha da artabileceği belirtiliyor.

Ocak ayı balıkları neler?

Ocak ayıyla birlikte deniz suyu daha da soğur ve balıklar lezzetlenir. Ocak ayının en leziz balıkları arasında uskumru, lüfer, palamut ve istavrit gösterilir. Ayrıca ocak ayında denizlerde genellikle çinekop, tekir, kefal, kırlangıç bolluğu yaşanır.

Ocak ayıyla birlikte tezgahlarda istavrit bolluğu da yaşanıyor. Hamsinin Gürcistan'a kaçmasıyla birlikte adeta denizlerden istavrit fışkırıyor. Geçtiğimiz hafta kilosu 25-30 liraya satılan istavrit yaşanan bollukla birlikte 10-15 liraya kadar düştü.