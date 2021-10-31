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Ekonomi Hamsinin kilosu 10 TL’ye kadar düştü
Ekonomi

Hamsinin kilosu 10 TL’ye kadar düştü

Tezgâhları dolduran hamsinin kilosu 10 TL’den satılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 19:43:00 -
Hamsinin kilosu 10 TL’ye kadar düştü

Balıkçılar, hamsinin fiyatının uygun olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca “Ürün bol, fiyat da güzel. Vatandaşa ‘Hamsinin bol olduğu bu günleri fırsat olarak görün, bol bol tuzlama yapın” tavsiyesinde bulunuyoruz. İlerleyen günlerde hamsi bu kadar bol olmayabilir. Dolayısıyla bu fırsat iyi değerlendirilmeli” diyorlar. Şu anda hamsi 10 TL’den, istavrit 15 TL’den, palamut 40-50 TL’den, mezgit 15-50 TL’den alıcı buluyor.

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