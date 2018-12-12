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Hamsinin fiyatı bir anda fırladı

Sinop’ta balıkçılık yapan İsmail Değer, hamsi miktarındaki azalışın aşırı avlanmadan kaynaklandığını söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:35
Hamsinin fiyatı bir anda fırladı

Karadeniz'de avlanan hamsi miktarı son günlerde azalınca balığın fiyatı 12,5 liraya çıktı.

Sinop’ta balıkçılık yapan İsmail Değer, yaklaşık 2,5 ay boyunca bol miktarda hamsi avladıklarını ancak balık miktarının bir haftadır azaldığını söyledi.

Hamsi miktarındaki azalışın aşırı avlanmadan kaynaklandığını anlatan Değer, "O yüzden şu an hamsi seyrek. Avlanma da az olduğu için fiyatı yüksek. Geçen hafta hamsi ucuzdu. Şu anda hamsi az çıkmaya başladı, fiyatlar tabii ki yukarı çıkıyor. Hamsinin kilosu 12,5 lira civarında seyrediyor" dedi.

Geçen seneye oranla bu sene balık avının iyi olduğunu dile getiren Değer, hamsinin de şu an az olmasına rağmen geçen seneye oranla daha çok çıktığını söyledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:35
  1. Sinop
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  4. Hamsi balığı

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