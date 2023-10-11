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Gıda Hamsi tava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…
Gıda

Hamsi tava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Yeniakit Publisher
2023-10-11 10:31:00 -
Hamsi tava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte hamsi tava da sofralarda sık sık yer almaya başladı. Hamsi tava, Karadeniz mutfağına ait olsa da Türkiye’nin dört bir yanında severek tüketilen lezzetler arasında. İşte, adım adım hamsi tava tarifi…

İşte hamsi tava yapmanın püf noktası...

Malzemeler

500 gr hamsi

1 su bardağı mısır unu

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz
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Servis için limon dilimleri ve maydanoz

Yapılışı

Öncelikle hamsileri başları ve iç organları dahil iyice temizleyip, yıkayın ve suyunu süzün. Hamsileri temizlerken tuzlu suyun içinde atın. Bu işlem hamsilerin tazeliklerini ve lezzetlerini korumalarına yardımcı olur. Hamsileri süzün. Mısır ununu geniş tepside yayın. Unun içine tuz ekleyip karıştırın. Hamsileri una bulayın, fazla unu silkeleyerek çıkarın ve bir kenara alın. Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve içine sıvı yağı ekleyin. Hamsileri tavaya tek sıra halinde dizin ve altın rengi olana kadar pişirin. Daha sonra kapak veya tabak yardımıyla hamsileri çevirin. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Ayrıca limon dilimleri ve maydanoz yaprakları ile süsleyip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

 

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