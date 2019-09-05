Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi Balık sezonunun açılmasının ardından en çok merak edilen tarifler arasında hamsi tava yer alıyor. İşte, “Hamsi tava nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Balık sezonunun açılmasının ardından en çok merak edilen tarifler arasında hamsi tava yer alıyor. İşte, “Hamsi tava nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. 1 Eylül 2019 itibariyle av yasağı sona erdi. Balık sezonunu açılmasıyla birlikte hanımlar "Hamsi tava nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Hamsi tava tarifi Malzemeler: Hamsi

Mısır unu

Tuz

Sıvı yağ Öncelikle işe balıkları temizleyip, yıkamakla başlayın. Temizlediğiniz balıkları güzelce mısır ununa bulayın. Bir miktar sıvıyağı tavaya koyun ve ısınmasını bekleyin. Yağ kızınca balıkları tavaya dizin. Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra bir tabak ya da kapak yardımıyla balıkların diğer tarafını çevirin. İki tarafı da pişince balıklarınız hazır olacak. Afiyet olsun.

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