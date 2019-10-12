Hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi kuşu tarifi
Hamsi ile farklı bir lezzet hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan hamsi kuşu tarifi...12 Ekim 2019 Cumartesi 11:26
Hamsi ile farklı bir lezzet hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan hamsi kuşu tarifi...
Hamsi kuşu nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 kilo hamsi
- Yarım demet taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı mısır unu
- Kuru nane
- Tuz
- Karabiber
- Kızartmak için;
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı mısır unu
- Ayçiçek yağı
Öncelikle hamsilerin kafalarını ve kılçıklarını ayıklayın.
Fileto haline getirdiğiniz balıkları güzelce yıkayın.
Ardından yeşillikleri yıkayıp doğrayın.
Mısır unu ve yeşillikleri bir kase içerisinde karıştırın.
2 hamsi arasına yeşillikli karışımdan yerleştirin.
Bir kaseye yumurtaları çırpın.
Balıkları önce yumurta ardından mısır ununa bulayıp, kızartın.
Afiyet olsun.
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