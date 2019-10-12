Hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi kuşu tarifi Hamsi ile farklı bir lezzet hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan hamsi kuşu tarifi...

Hamsi ile farklı bir lezzet hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan hamsi kuşu tarifi... Hamsi kuşu nasıl yapılır? Malzemeler: 1 kilo hamsi

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı mısır unu

Kuru nane

Tuz

Karabiber

Kızartmak için;

3 adet yumurta

Yarım su bardağı mısır unu

Ayçiçek yağı Öncelikle hamsilerin kafalarını ve kılçıklarını ayıklayın. Fileto haline getirdiğiniz balıkları güzelce yıkayın. Ardından yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Mısır unu ve yeşillikleri bir kase içerisinde karıştırın. 2 hamsi arasına yeşillikli karışımdan yerleştirin. Bir kaseye yumurtaları çırpın. Balıkları önce yumurta ardından mısır ununa bulayıp, kızartın. Afiyet olsun.

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