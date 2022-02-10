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Yaşam Hamsi hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte son fiyatı
Yaşam

Hamsi hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte son fiyatı

Giresun'da soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 16:33:00 -
Hamsi hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte son fiyatı

Karadeniz'de özellikle kar ve soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi tezgahlarda kilosu 25 TL'den satılıyor.

Hamsi geri geldi

Balıkçı esnafı Ali Akgün, havaların iyice soğumasıyla hamsinin tekrar geri geldiğini belirterek, "Bu sezon palamuttan istenilen verimi alamadık ancak hamsi bizi umutlandırdı. İstavrit ve mezgit şu an gayet iyi durumda. Sezon başında 4 ay kadar hamsi bol idi ancak daha sonra pek görülmedi. Havanın soğumasıyla hamsi tekrar geri geldi. Bol olması vatandaşlar için de, balıkçılar için de sevindirici” dedi.

En fazla 15 günlük bolluk yaşanır

Balıkçı Telat Aydeniz de balık fiyatlarının uygun olduğunu kaydederek, "Şu anda balık fiyatları gayet normal. Bazen satan için de tutan için de maliyetini bile karşılamıyor. Şu sıralar hamsi bol ancak bu bolluğun fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Hamside en fazla 15 gün bolluk yaşanır. İstavrit ise bu zamanlarda olması gereken bir balık, senenin 12 ayında tutulan bir balık. Bu seneki sezonun çok da iyi geçtiği söylenemez. Şu an piyasada hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, tirsi 15 TL, mezgit 30 TL, somon ve levrek 80 TL’den satılıyor” diye konuştu.

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Yorumlar

Sleeping bull

Yuh bu ne pahalilik guya bol
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