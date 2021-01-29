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Ekonomi Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Hamsi fiyatlarında son durum
Ekonomi

Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Hamsi fiyatlarında son durum

Hamsi avı yasağının uzatılmasıyla birlikte hamsi fiyatlarında yükselme gerçekleşti. Peki balık tezgahlarında hamsi fiyatları ne kadar oldu? Hamsi fiyatlarında son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:17:00 -
Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Hamsi fiyatlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsilerin yeteri kadar büyümediği gerekçesiyle uygulanan hamsi avı yasağı, 7 Şubat tarihine kadar devam edecek. Yasak, hamsi fiyatlarını da pahalılaştırdı. Uzun zamandır hamsi avı yasağı olması sebebiyle de balık tezgahlarında hamsi görmek zorlaşırken, hamsi fiyatları da ortalama olarak 20 liradan 35-40 liraya kadar yükseldiği görüldü.

Balıkçı esnaflarının hamsi avı yasağına karşı genel olarak tutumu da olumlu yönde. Esnaflar, hamsi avı yasağının iyi olduğunu belirterek, vatandaşların bu sene olmasa da seneye ucuz fiyata iri hamsiler yiyebileceğini söylüyorlar.

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