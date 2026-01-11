  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! ‘İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Yerel Hamsi bizi terk etti! Karadeniz'in gözbebeği, Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar istavrite kaldı
Yerel

Hamsi bizi terk etti! Karadeniz'in gözbebeği, Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar istavrite kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hamsi bizi terk etti! Karadeniz'in gözbebeği, Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar istavrite kaldı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası ve denizlerdeki aşırı avlanma baskısı, sofralarımızın vazgeçilmezi hamsinin rotasını değiştirdi.

Sakarya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı avlanma nedeniyle hamsi sürülerinin rotasını Gürcistan’a çevirmesi, balık tezgahlarında dengeleri değiştirdi. Hamsinin azalmasıyla birlikte oluşan boşluğu, son günlerdeki bolluğuyla dikkat çeken istavrit doldurdu. Kilosu kalitesine göre 100 ile 150 lira arasında değişen ve "Körfez’in hamsisi"nin yerini alan istavrit, uygun fiyatı ve lezzetiyle vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

"Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı"

Tazeliği ve uygun fiyatı ile vatandaştan ilgi gören istavritin, hamsinin yokluğunu kapattığını ve tezgahları doldurduğunu belirten İbiş, "Vatandaş şu an istavriti bol miktarda tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor, kültür balıkları var çupra, levrek, somon gibi. Bunlar devam ediyor. Norveç’ten uskumru geliyor. Tezgahlarda balık boşluğu yok. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı. İstavrit şu an geçen seneden daha uygun. Geçen senede istavrit 150-200 liralardaydı. Bu sene bol olduğu için 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi. Biz elimizden geldiği kadar fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Kültür balıklarının 500 lira gibi bir fiyatı var. Vatandaşa biraz yükseğe kaçıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halkta faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" şeklinde konuştu.

"Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor"

Hamsinin yokluğunun bu seneye özel bir durum olmadığını, iklim şartlarına bağlı olarak dönem dönem yaşandığını belirterek, "Her sene olan bir şey bu. İklim şartları iyi gitmediği zaman hamsi bu kadar çıkıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halkta faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" ifadelerini kullandı. 

İbn-i Sina’nın inanılmaz tanımı: Bu gıda kansere dahi derman! İbn-i Sina'nın 900 yıl sonra çıkan reçetesi
İbn-i Sina’nın inanılmaz tanımı: Bu gıda kansere dahi derman! İbn-i Sina'nın 900 yıl sonra çıkan reçetesi

Kadın - Aile

İbn-i Sina’nın inanılmaz tanımı: Bu gıda kansere dahi derman! İbn-i Sina'nın 900 yıl sonra çıkan reçetesi

İSTİB’den Tarım ve Gıdaya Değer Katan Kurumsal Yaklaşım
İSTİB’den Tarım ve Gıdaya Değer Katan Kurumsal Yaklaşım

Ekonomi

İSTİB’den Tarım ve Gıdaya Değer Katan Kurumsal Yaklaşım

Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!
Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!

Ekonomi

Ülker halka açık gıda şirketleri arasında dünya liderliğini sürdürüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23