Hamsi, balık kokusu anında nasıl çıkar, hangisi çıkarır? Bilen bilmeyenlere anlatsın: Limonu onunla kavurursanız...

Balık kokusu yaşam alanlarında istenmeyen bir durumdur. Balık, tüketilmesi son derece lezzetli bir besin kaynağı. Evde yemek yapmak oldukça zevklidir. Ancak bazı yemeklerin özellikle kızartmaların kokusu uzun süre evden çıkmaz. Evdeki balık kokusu nasıl geçer? Balık kokusu için doğal çözüm yollarını tercih edebilirsiniz. Balık kokusu evden nasıl çıkar gibi konu ile ilgili merak edilen soruları sizler için derledik.

Balık Kokusu Nasıl Gider?

Balık, en çok koku yapan yiyeceklerin başında gelir. Balığın özellikle tavada kızartılması halinde ortamda yoğun bir koku ortaya çıkacaktır. Bu kokuya engel olmanın öncelikli tedbiri, ortamda koku oluşmamasına yönelik tedbir alınmasıdır. Balığın mümkün olduğu kadar dış ortamda yapılması gerekir. Buna imkân yoksa balkon gibi ortamları da balık pişirme için kullanabilirsiniz. Balkonunuza kuracağınız küçük tüp ile balığınızı kokudan etkilenmeden pişirebilirsiniz.

Balığı evinizin mutfağında yapacaksanız, pişirme esnasında mutlaka aspiratörünüzü açık tutmanız gerekir. Alacağınız bu tedbir kokunun yayılmasına önemli ölçüde engel olacaktır. Pişirme işleminden sonra da mutfağın derhal havalandırılması, kokunun kısa sürede ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.

Balık bunların arasında başı çekiyor. Faydalarıyla göz dolduran balık; yüksek kaliteli protein, omega-3, iyot ve D vitamini açısından zengindir.

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Mutfaktaki rahatsız edici kokusu nedeniyle çoğu ev hanımı pişirmek istemez. Ancak balık yemek, vücudumuzdaki birçok sorunla vedalaşmamıza olanak sağlar.

Balık proteini kırmızı ete göre daha kolay sindirilebilir, elzem aminoasitlerden zengindir ve tokluk hissi sağlar. Balık ayrıca A vitamini ve B grubu vitaminler, selenyum ve çinko gibi mineralleri de içerir.

Bunca faydası olan balığı pişirmemek olmaz. Evden kokusunun nasıl çıkacağını ise dert etmeyin.

Balık kokusundan sizi kurtaracak çok önemli bir detayı aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz!

Balık kokusu nasıl çıkar?

1. Balık pişirmeye başladığınızda mutfakta bir adet kokulu mum yakabilirsiniz. Mumum kokusu, balığın kokusunu bastıracaktır.

2. Yetmedi mi? O zaman devam edelim. Balık pişirilen ocağın bir yanında da elma sirkesi ve suyu kaynatın. Sirke yine bu kokudan sizi kurtarmaya yardımcı olacak.

3. Yine balık pişirirken ocağın üzerinde limon kaynatmayı deneyebilirsiniz. Tüm balıkları kızarttıktan sonra tavaya birkaç damla limon damlatmanın da etkisi büyük olacaktır.

4. Eğer ızgara yönetimi ile pişiriyorsanız balıkların arasında defne yaprağı ve taze nane yaprağı koymanızda fayda olacaktır.

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5. Yine aynı şekilde karbonatlı su karışımı da balığın kokusunu hafifletiyor ve bir süre sonra mutfaktan tamamen yok olmasına olanak veriyor.

6. Yine mutfağınıza sinen balık kokusunu çıkarmak için mandalina, limon, portakal ve greyfurt kabuklarını bir tavanın içinde kavurabilirsiniz.

7. Balık pişirdikten sonra bir cezve içerisinde kaynatacağınız şeker balık kokusunu büyük ölçüde giderecek.

Balık çeşitleri

Mercan

Lüfer

Kalkan

Barbun

Hamsi

Çupra

Levrek

İstavrit

Kefal

Kolyoz

Kupes

Mezgit

Orkinos

Palamut

Sardalya

Uskumru

Çaça

Kılıç

Tekir

Trança

Kırlangıç

Sinarit

Karagöz