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Hamleni yap projesi yeni yaşını kutluyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından meraklılarına satrancı en doğru bilgilerle öğretmek amacıyla yürütülen ‘Hamleni Yap’ projesi 5.

20 Ağustos 2019 Salı 15:07
Hamleni yap projesi yeni yaşını kutluyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından meraklılarına satrancı en doğru bilgilerle öğretmek amacıyla yürütülen ‘Hamleni Yap’ projesi 5. yaşını kutluyor.


Şehitkamil Belediyesi tarafından Sürekli Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri 40. kez düzenleniyor. Bölgesel ve ulusal turnuvalar, branşa özgü şenlikler, okullara yapılan müsabaka malzemesi desteklerinin yanı sıra her evde daha fazla satranç sporcusunun olması adına başlatılan projede önemli mesafeler katedildi.


2014 yılından bu zamana kadar aralıksız olarak ‘Hamleni Yap’ projesini yürüten Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile iş birliği içerisinde antrenörlük ve hakemlik kurslarına da ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Sürekli Satranç Eğitim Merkezi’nde satranç öğren, oyna ve öğret sistemi ile çocukların ve gençlerin güvenilir bir ortamda sosyalleşebilmelerine olanak sağlayan Şehitkamil Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da branşa olan desteğini sürdürecek.



Öğren, oyna ve öğret sistemi başarıyla uygulanıyor


Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğren, oyna ve öğret sistemi ile her evde daha fazla satranç sporcusunun olmasını sağladıklarını ifade etti. Fadıloğlu, proje çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Türkiye Satranç Federasyonu’muzla iş birliği içerisinde ilçemizde satranç sporunun gelişmesi ve lisanslı sporcu sayısının artması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli Satranç Eğitim Merkezimizde her yıl dört farklı grupta bin 200 kişi satranç sporuyla tanışıyor. Her yıl binlerce sporcunun akıllı hamlelerini gerçekleştirdiği yerel, bölgesel ve ulusal satranç turnuvalarının 40. kez düzenlenmenin mutluluğu içerisindeyiz. Okullarımıza satranç branşına özgü malzeme desteğimiz devam ediyor. 5 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğümüz ’Hamleni Yap’ projesi kapsamında on binlerce öğrencimize satranç eğitim setleri armağan ettik. Yine proje kapsamında sadece çocuklarımıza ve gençlerimize değil, yetişkinlere yönelik eğitim çalışmaları da gerçekleştirdik. Böylece aile içerisinde birden fazla satranç sporcusunun olmasına olanak sağladık. Satranç sporunun özelikle gelişim çağında olan çocuklarımız üzerindeki bilinen faydalarını eğitmenlerimiz ve federasyonumuz tarafından görevlendirilen uzmanlarımız aracılığıyla daha geniş kitlelere anlatıyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da branş faaliyetlerine olan desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:07
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