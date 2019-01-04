Hamit Nişancı kimdir | nerelidir?

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti İzmir Seferihisar Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilen Hamit Nişancı'nın kim olduğu araştırılıyor. Hamit Nişancı'nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Ak Parti Seferihisar ilçe başkan adayı olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. İşte Hamit Nişancı hakkında merak edilen detaylar...

Hamit Nişancı kimdir?

Hamit Nişancı 1972 yılında Seferihisar doğumuştur.

Süt ürünleri üretimi ile uğraşmaktadır. 1999-2009 yılları arasında Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptı.

1999 yılında seçildiğinde "Türkiye’nin en genç belediye başkanı" unvanını aldı.

Hamit Nişancı evlidir.