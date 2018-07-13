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Hamileyken süt içmenin faydaları nelerdir?

Hamilelik dönemi, anne adayının günlük beslenme ezberlerini bozduğu bir dönemdir. Çünkü bu dönemde hamileler kendi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bir de bebeklerinin oluşumunu sağlamalıdırlar.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:17
Hamileyken süt içmenin faydaları nelerdir?

Kalsiyum ihtiyacını karşılamak için anne adayının beslenme programını gözden geçirmesi, bunun yanında rutin olarak günlük ihtiyacını karşılayıp karşılayamadığını kontrol için doktoruna başvurması gerekir.

Kalsiyum deposu olarak bilinen besinlerin başında süt gelmektedir. Hayatımızın her diliminde yer vermemiz gereken süt, hamilelik döneminde daha da önem kazanmaktadır.

Anne adayının ortalama günlük tüketmesi gereken kalsiyum miktarı 1000 mg’dir. Bu da ortalama büyüklükte 3 bardak süte karşılık gelmektedir. Bununla birlikte anne adayının yaşı günlük kalsiyum ihtiyacında değişiklikleri de beraberinde getirir.

Eğer anne adayı 18 yaşın altındaysa kendi gelişimi için de günlük olarak daha fazla kalsiyum tüketmelidir. 18 yaş altındaki hamileler için günlük kalsiyum ihtiyacı 1300 – 1400 mg kadardır.

Bu dönemde anne adayı gerekli miktarda süt içerek kemik erimesi riskini en aza indirmiş olur.

Aynı zamanda bebeğin diş sağlığı da annenin tükettiği sütle yakından ilgilidir. Sağlıklı dişlere sahip bir bebek istiyorsanız hamilelik döneminde süt tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Süt içerek hamileliğini tamamlamış annelerin bebeklerinde alerji riski daha az görülmektedir.

Bunların yanında düzenli süt tüketimiyle, düşük kiloda bebek dünyaya getirme riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

NOT: Düzenli süt tüketmeyen annelerde preeklamps görülme durumu 5 kat daha fazladır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 19:17
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