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Hamileyken ne kadar uyunulur?

Bayanların uykuya en çok ihtiyaç duydukları dönem, hamilelik dönemidir. Özellikle hamileliğin ilk aylarında hormonal faktörlerden kaynaklanan uyku ihtiyacı oluşmaktadır.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:06
Hamileyken ne kadar uyunulur?

Hamileliğin özellikle ilk üç ayında uyku ihtiyacının artması, hamileliğin devamı için gerekli olan progesteron adlı bir hormondan kaynaklanmaktadır.

Bu hormon nedeniyle anne adayları kendilerini çok yorgun ve uykusuz hissederler ve sürekli uyumak isterler. Hamileliğin ikinci üç ayında ise anne adaylarının uyku hali azalma eğilimindedir.

Ancak hamileliğin son üç ayında artan vücut ağırlığı sonucunda yaşanan bel, sırt, bacak ve ayak eklemlerinde meydana gelen ağrılar anne adayının dinlenme ihtiyacını arttırır.

Bunun yanında gece sık uyanmalar ile uykunun bölünmesi de anne adayının uykuyu tam alamamasına sebep olur.

Bu da gün boyunca anne adayının uykulu olmasına ve uyumak için fırsat kollamasına sebep olur.

Ayrıca hamilelik boyunca bebeğin kemik gelişimini desteklemek için içilen ayran ve yenen yoğurt miktarı da, içerdiği lastik asitten dolayı uykusuzluk hissine sebep olabilir.

HAMİLELİKTE NE KADAR UYUNMALI?

Hamilelikte anne adaylarının uyku süresinin 6 saatin altına düşmemesi gerekmektedir.

Anne adayının uyku düzeni, uyku süresinin günlük 6 saatin altında kaldığı durumlarda doğum süresinin uzadığı görülmektedir.

Bu durum ayrıca bebeğin normal doğumla dünyaya gelmesini zorlaştırarak, doğumun sezaryen ile yapılmasına sebep olabilmektedir.

Hamilelikte anne adayının yeterince dinlenebilmesi için uyku saatinin ortalama olarak 8 saat olması yeterlidir.

Uyku süresinin artması uyku kalitesini arttırmadığı için, hamilelikte çok uzun süre uyunmasının anne adayına da bebeğe de ekstra bir faydası bulunmamaktadır.

Ancak yeterli gece uykusunu alan anne adayının gündüz kısa süreli kestirmeler yapması daha dinç olmasını sağlar. Bunun haricinde özellikle hamileliğin son aylarında anne adayları uyumak yerine sık sık uzanarak dinlenmelidirler.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:06
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