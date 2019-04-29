Hamileyken ev temizlemek bebekleri olumsuz etkiler mi?
Hamilelik süreci her kadın için son derece özeldir. Gebeler bu özel dönemde yediklerine içtiklerine son derece dikkat eder. Peki, hamilelik sırasında ev temizlemede kullanılan ürünlere hanımlar ne ölçüde dikkat ediyor? Bu ürünler anne karnındaki bebeklere zarar verir mi?29 Nisan 2019 Pazartesi 16:14
Hamilelik döneminde kadınlar attıkları adımdan, yedikleri yemeğe kadar her şeye dikkat eder. Buna rağmen çoğu gebe, doğum yapana kadar ev temizliğini kendi üstlenir. Temizlik yapılırken özellikle son aylarda mide yanması sık yaşanan bir sorundur. Elbette, çamaşır suyu ve muadili ürünler mide yanmasının yanı sıra kusmalara da sebep olur. Anne adayları ise bu tip tepkilerin bebeği etkilediğini düşünmez.
Anne karnında kimyasallara maruz kalıyorlar
Geçtiğimiz aylarda yapılan bir deney bu algının çok yanlış olduğunu ispatladı. Avrupa'da yaşayan bin kadar hamile üzerinde yapılan testler, temizlik ürünlerin gebeleri olduğu kadar bebekleri de olumsuz etkilediğini kanıtladı. Ev temizliği için kullanılan kimyasal ürünlerin anne karnındaki bebeklerin akciğerlerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.
Doğal ürünler tercih edin
Uzmanlar, hamilelerin kimyasallardan uzak durmasını doğal ürünleri tercih etmelerini şiddetle tavsiye ediyor. Ev temizliğinde her alanda kullanılan beyaz sirke ve karbonat karışımı bu konuda anne adaylarının işine bir hayli yarayacaktır.
Kimyasal bulundurmayın
Deneyi gerçekleştiren bilim insanları; annelerin doğumdan sonda da çocuklarının gelişimlerini olumsuz etkilememeleri adına evlerinde kimyasal temizlik ürünü bulundurmamalarını tavsiye ediyor.
Hamilelerin gönül rahatlığıyla evlerinin her yerinde kullanabileceği ev yapımı temizlik ürünü:
Malzemeler
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 30 damla limon yağı
- 10 damla lavanta yağı
Yapmanız gereken yalnızca tüm malzemeleri güzelce birleştirmek. Hazırladığınız bu karışımı parke ve fayans temizliğinde kullanabilirsiniz. Hatta bu mis kokusu karışım aynalarınızı da pırıl pırıl yapacaktır.
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