Hamileyken ev temizlemek bebekleri olumsuz etkiler mi?

Hamilelik döneminde kadınlar attıkları adımdan, yedikleri yemeğe kadar her şeye dikkat eder. Buna rağmen çoğu gebe, doğum yapana kadar ev temizliğini kendi üstlenir. Temizlik yapılırken özellikle son aylarda mide yanması sık yaşanan bir sorundur. Elbette, çamaşır suyu ve muadili ürünler mide yanmasının yanı sıra kusmalara da sebep olur. Anne adayları ise bu tip tepkilerin bebeği etkilediğini düşünmez.

Anne karnında kimyasallara maruz kalıyorlar

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir deney bu algının çok yanlış olduğunu ispatladı. Avrupa'da yaşayan bin kadar hamile üzerinde yapılan testler, temizlik ürünlerin gebeleri olduğu kadar bebekleri de olumsuz etkilediğini kanıtladı. Ev temizliği için kullanılan kimyasal ürünlerin anne karnındaki bebeklerin akciğerlerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.

Doğal ürünler tercih edin

Uzmanlar, hamilelerin kimyasallardan uzak durmasını doğal ürünleri tercih etmelerini şiddetle tavsiye ediyor. Ev temizliğinde her alanda kullanılan beyaz sirke ve karbonat karışımı bu konuda anne adaylarının işine bir hayli yarayacaktır.

Kimyasal bulundurmayın

Deneyi gerçekleştiren bilim insanları; annelerin doğumdan sonda da çocuklarının gelişimlerini olumsuz etkilememeleri adına evlerinde kimyasal temizlik ürünü bulundurmamalarını tavsiye ediyor.

Hamilelerin gönül rahatlığıyla evlerinin her yerinde kullanabileceği ev yapımı temizlik ürünü:

Malzemeler

1 su bardağı su

1 su bardağı beyaz sirke

30 damla limon yağı

10 damla lavanta yağı

Yapmanız gereken yalnızca tüm malzemeleri güzelce birleştirmek. Hazırladığınız bu karışımı parke ve fayans temizliğinde kullanabilirsiniz. Hatta bu mis kokusu karışım aynalarınızı da pırıl pırıl yapacaktır.