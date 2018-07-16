Hamileyken boğaz ağrısı nasıl geçer?

Normal bir dönemde karşılaşılan basit bir hastalık, hamilelik döneminde kişiye büyük sorunlar doğurabilir. Bu hastalıklardan biri de boğaz ağrısıdır. Herkesin başına gelebilen basit bir hastalık gibi görünse de, grip başlangıcı olabilir ve bir takım ilaçlarla bu hastalık giderilebilir ama hamile olan bir bayanın; bu hastalığı ilaçlarla değil de doğal çarelerle iyileştirmeye çalışması bebeği için en sağlıklı olanıdır.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER:

Boğaz ağrısı herkes tarafından bilinen ilaçlarla tedavi edilebilir, ancak hamilelik döneminde ilaç alımı bebek sağlığı açısından zararlıdır. Bu yüzden hamile bayanlar boğaz ağrısını doğal yollarla iyileştirebilirler.

Örneğin; güzelce bir çay demleyip; içine de biraz bal ile limon karıştırıp, sıcak bir şekilde tüketebilirler. Ayrıca adaçayı veya yeşilçay tüketilebilir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre domates suyu ile gargara yapmanın da boğaz ağrısını kısa bi süreliğine de olsa geçirebileceğinden bahsediliyor.

Papatya çayının da boğaz ağrısı için şifa bir çözüm olduğu söyleniyor, ancak bu çay rahatlatıp, uyku getirdiği için genellikle geceleri tüketilmesi önemlidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.