Hamilelikteki yeme krizlerine yol açan beyin bölgesi bulundu! Yeme bozukluğu değerlendirme ölçeği

Kadınlar gebelik döneminde bazen ‘yeme krizleri’ olarak adlandırdıkları durumu yaşar. Yeme krizleri kişinin canının belirli bir yiyeceği çekmesi veya yemede aşırıya kaçmak şeklinde ortaya çıkabilir. Yeni bir bilimsel araştırma, hamilelikte yaşanan bu durumdan beynin hangi bölgesinin sorumlu olduğunu belirledi.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar Nature Metabolism dergisinde yayınlandı. Elde edilen sonuçların, gebeliğin sağlıklı geçmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

Hamile farelerle yapılan araştırmada, beynin ödül merkezinde ve tat, duyu ve motor sistemlerden sorumlu beyin bölgelerinde bazı değişiklikler olduğu görüldü.

Beyinde dopamin salgısını sağlamadan sorumlu mezolimbik yollarda daha fazla dopamin olduğunu belirleyen ekip, beynin ödül merkezinde de daha fazla dopamin alıcısı aktivitesi olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, “Elde ettiğimiz sonuçlar, hamilelikte dopamin alıcısı sinirler yoluyla mezolimbik sinirsel devrelerin tamamen değiştiğini gösterdi. Bu sinir hücreleri ve hücrelerin değişimi, hamilelik dönemindeki yeme krizlerinden sorumlu olabilir. Bu bölgelerin çalışmasını engellediğimizde, gebeliğe özgü gıda anksiyetesinin ortadan kalktığını gördük” ifadelerini kullandı.

Araştırma şu anda yalnızca fareleri kapsıyor olsa da, fare beyni ve insan beyninin çok fazla ortak noktası olması sebebiyle uzmanlar aynı durumun insanlar da geçerli olabileceğini düşünüyor.

Annenin aşırı yemesi bebeği nasıl etkiliyor?

Araştırmacılar yeme krizlerinin gelişim aşamasındaki embriyoyu besin alımı ve daha birçok yoldan desteklediğini düşünüyor. Ancak yüksek kalorili gıdaların fazlaca tüketilmesi, hem bebekler hem de anneler için zararlı olabilir. Bu nedenle gebelik döneminde beslenme ve yeme krizlerinin kontrol edilmesi önemli.

Mevcut çalışmada, gebelik döneminde aşırı yemesine izin verilen farelerin yavrularında da metabolizma ve nörolojik farklılıklar tespit edildi. Bu yavrularda kilo alma, anksiyete ve yeme bozukluğu gibi potansiyel sorunlar olduğu görüldü.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, hamilelik dönemindeki anne adaylarının yeme krizlerini kontrol edebilmesi ve hamile kişilere özel beslenme programlarının hazırlanması için yeni bir yol açabilir…

Yeme bozukluğu değerlendirme ölçeği nedir?

“Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği” (YBDÖ) Türk toplumunda yetişkin bireylerde yeme bozukluklarını değerlendirebilmek için kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçektir”. Beslenme bozukluğu envanteri (EDI) sekiz alt ölçekten oluşmaktadır 64 soru içerir.

Yeme bozukluğu nasıl olur?

Genel olarak sosyoekonomik seviyesi yüksek olan bireylerde rastlanılan bir sağlık problemidir. İnceliği gereğinden fazla önemsemek, şişmanlıktan korkmak ve bunlara ek olarak birçok besine ulaşmanın kolay olduğu durumlar bireylerin beslenme bozukluğuna sahip olması için uygun zemini hazırlamaktadır.

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