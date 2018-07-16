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Hamilelikte yaşanan kabızlık için...

Hamilelikte progesteron hormonunun artmasıyla anne adayları kabızlık sorunu yaşar.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:07
Hamilelikte yaşanan kabızlık için...

Hamilelik döneminde progesteron hormonu artış gösterir. Bu da anne adaylarında kabızlığa, iştahsızlığa, karın şişliği ve ağrısına, tuvalette zorlanmaya neden olur.

Kabızlık genellikle hamileliğin ilk üç ayında görülür. Daha sonra ise rahmin genişlemesinden kaynaklı görülebilir.

Bu durumu doğal yollarla önlemek için günde 1 kase yoğurt tüketmeniz yeterli olacaktır. Yoğurt içerisindeki probiyotikler sayesinde bağırsaklarınıza iyi gelecektir.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:07
  1. kabızlık
  2. hamilelikte kabızlık

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