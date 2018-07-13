Hamilelikte stresin zararları nelerdir?

Gebelik döneminde stres, belli bir noktaya kadar normal karşılanarak ciddiye alınmaz.

Oysa bazı durumlarda önü alınamaz bir boyut kazanarak bebeğe zarar verebilir.

Anne adayının yoğun olarak yaşadığı stres, bebeği sadece fizyololojik olarak etkilemekle kalmaz, aynı zamanda psikolojik olarak da olumsuz yönde etkiler.

GEBELİKTE STRESİN GETİRECEĞİ OLUMSUZ DURUMLAR

Anne adayının yaşadığı stresin boyutları üst seviyelerdeyse bu durum oldukça tehlikelidir. Çünkü annenin düşük riskini arttırır. Risk oranı ortalama 3 katıdır.

Stres, erken doğumu tetikleyen önemli bir etkendir.

Yoğun stres yaşayan anne adayı gebeliğinin aşamalarını gerektirdiği şekilde yaşayamaz.

Bebeğinin yeterli kiloya ulaşamaması da bu olumsuz durumun bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

Sinir halinin yaşanması da yine bu durumun bir getirisidir.

Gebeliğin ilk evrelerinde yaşanan yoğun stres, anne adayında gebeliğe bağlı yüksek tansiyon görülme olasılığı 3 kat daha fazladır.

Anne adayının yoğun stres altında olması kalp hastalığı sorununu doğurabilir.

Anne adayının stresi alt boyutlarda yaşadığı durumlarda ise halsizlik ve devamlı bir yorgunluk hali yaşanmasına neden olur.

Alt boyutlardaki stres, anne adayında uyku sorunları görülmesine neden olur. Anne adayı rahat ve deliksiz uyuyamaz.

İştahta azalma ya da abartı bir artış görülmesi, bu durumun olumsuz sonuçlarından biridir.

GEBELİKTE STRESİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Sağlıklı beslenme stresin azalmasına yardımcı olacak bir durumdur.

Stresin uykuyla yakından ilgisi vardır. Bu nedenle düzenli uyuyun.

Spor, her durumda olduğu gibi streste de yapıcı ve onarıcı etkiye sahiptir. Hamileliğinizin özelliğine bağlı olarak uygun bir spor seçin ve doktor kontrolünde düzenli şekilde spor yapmaya çalışın.

Aşamadığınız bir durum olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir psikoloğa başvurmalısınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.