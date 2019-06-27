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Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?

İdrar kaçırma veya sık idrara çıkma hamilelikte yaşanan problemlerdendir. İdrar kaçırma bazı hamile kadınlar için hafif ve seyrek olabilir. Ancak diğerleri için durum daha şiddetli olabilir. Bebek büyüdükçe semptomlar artabilir ve doğumdan birkaç hafta sonra sürebilir. Peki, Hamilelikte idrar kaçırma (Hamilelik inkontinansı) neden olur?

27 Haziran 2019 Perşembe 18:59
Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?

İdrar kaçırma veya sık idrara çıkma hamilelikte yaşanan problemlerdendir. İdrar kaçırma bazı hamile kadınlar için hafif ve seyrek olabilir. Ancak diğerleri için durum daha şiddetli olabilir. Bebek büyüdükçe semptomlar artabilir ve doğumdan birkaç hafta sonra sürebilir. Peki, Hamilelikte idrar kaçırma (Hamilelik inkontinansı) neden olur?

Hamilelik sırasında yaşanan idrar kaçırma türü genellikle stres inkontinansıdır(SI). Stres inkontinansı, mesanede artan basıncın neden olduğu idrar kaybıdır. Stres inkontinansında mesane sfinkteri idrarı tutacak kadar iyi çalışmaz. Öksürürken, hapşırırken, egzersiz yaparken ya da gülerken sızıntı yapabilir. Bu fiziksel hareketler mesaneye baskı uygulayarak stres inkontinansına neden olur. Bebeğiniz ayrıca, büyüdükçe mesanenize fazladan baskı uygular.

Hamilelik sırasında idrar kaçırma da aşırı aktif mesanenin bir sonucu olabilir. Aşırı aktif mesanesi olan kadınların normalden daha fazla idrara çıkmaları gerekir çünkü mesanelerinde kontrol edilemez spazmlar vardır. Ek olarak, üretrayı çevreleyen kaslar (idrarın mesaneden geçtiği tüp) etkilenebilir. Bu kaslar idrarın vücuttan ayrılmasını engellemek içindir, ancak mesanenin güçlü şekilde kasılması bunu geçersiz kılabilir.

Hamilelikten sonra, idrar kaçırma sorunları devam edebilir, çünkü doğum, aşırı aktif mesaneye neden olabilecek pelvik taban kaslarını zayıflatır. Hamilelik ve doğum ayrıca aşağıdaki durumlar nedeniyle mesane kontrol sorunlarına katkıda bulunabilir:

Hormonlar: Hormonların değişmesi, mesanenin ve idrar yolunun iç kısmını etkileyebilir.

Tıbbi durumlar:İnkontinansın bazı tıbbi nedenleri arasında diyabet, multipl skleroz, anksiyete ilaçları veya geçmişte inme bulunur.

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): Gebelik dönemindeki kadınlar idrar yolları enfeksiyonlarına karşı daha hassastırlar. İdrar yollarında gelen enfeksiyon yüzünden mesane duvarı hassaslaşır ve idrar tutulamaz.Gebeliğin özellikle 3. ile 6. aylık aralığında böbreklerden süzülen kan miktarı en üst noktaya ulaşır. Bu durum sonucu anne adayı sık sık tuvalete gitme ihyiyacı duyabilir.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:59
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