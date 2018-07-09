Hamilelikte lazer epilasyon yaptırılabilir mi?

Anne adayları tüylerinden kurtulmak için lazer epilasyon yaptırma konusunda kararsız kalıyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?

Uzmanlar hamilelik döneminde lazer kullanmayı tavsiye etmiyor. Çünkü dokulara geçen lazer hormonal dengenin bozulmasına sebep oluyor ve leke riskini artırıyor. Ayrıca hamilelik döneminde uygulanan lazer sonrası cilt pigmentasyonunda bozukluklar ve kıl büyümeleri görülebiliyor.