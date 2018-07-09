THY - İmaj
0553 313 94 23

Hamilelikte lazer epilasyon yaptırılabilir mi?

Birçok kadın istenmeyen tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak için lazer epilasyon yöntemini tercih ediyor. Peki hamilelikte lazer epilasyon yaptırılabilir mi? İşte cevabı...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:00
Hamilelikte lazer epilasyon yaptırılabilir mi?

Anne adayları tüylerinden kurtulmak için lazer epilasyon yaptırma konusunda kararsız kalıyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?

Uzmanlar hamilelik döneminde lazer kullanmayı tavsiye etmiyor. Çünkü dokulara geçen lazer hormonal dengenin bozulmasına sebep oluyor ve leke riskini artırıyor. Ayrıca hamilelik döneminde uygulanan lazer sonrası cilt pigmentasyonunda bozukluklar ve kıl büyümeleri görülebiliyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:00
  1. hamilelikte lazer epilasyon yaptırılabilir mi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğunuza oyuncaklarını toplama alışkanlığını kazandırmak için...
    1. Çocuğunuza oyuncaklarını toplama..
    2. Yeni kabinedeki bakanlar ne zaman saat..
    3. İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!
    4. İran'dan tren kazası için taziye mesajı
    5. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar?
    6. Çocuğunuzun geceleri uykuları..
    7. Son dakika yeni Bakanlar Kurulu..
    8. 112'ye asılsız ihbar yapanlar yandı!
    9. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne..
    10. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    11. Mehmet Büyükekşi kimdir?
    12. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    13. Üniversite öğrencilerinin ürettiği..
    14. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    15. Hamilelikte lazer epilasyon..
    16. İstanbullulara bayram müjdesi! Yüzde..
    17. Bir daireyi 3 kişiye sattı,..
    18. Samsung dünyanın en büyük fabrikasını..
    19. 2018-2019 sezonu fikstür çekimi..
    20. Manisa'da çocuk gelin operasyonla..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...