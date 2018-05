Hamilelikte ilaç kullanımı

Gecikmiş bir adet tarihi annede hemen şu soruyu akla getirir: “Acaba hamile miyim?”. Hamilelik kadının vücudunda bazı belirtiler gösterir. Anne adayı için bu belirtilerin bilinmesi çok önemlidir. Bu belirtiler bilinirse daha en başından hamilelik anlaşılır ve anne adayı bu süreçte hem tedbirler alır hem de hayatını ona göre şekillendirir.

Peki “hamilelik belirtileri nelerdir ” diye soracak olursak, karşımıza şu belirtiler çıkar: Başta da söylediğimiz gibi öncelikle adetimizin gecikmiş olması gerekir. Sık idrara çıkma, göğüslerde ağrı, mide bulantısı, uykuya düşkünlük, cinsel istek azalması, kabızlık ve mide yanması diğer hamilelik belirtileri arasındadır. Bu belirtilerin biri veya birkaçı sizde görüldüyse hamilelik testlerinden birini yaptırarak aklınızdaki sorunun cevabını daha da netleştirebilirsiniz. Test sonucunuz pozitif ise sizi tebrik ediyoruz, yeni bir hayata hazır olun. Sizin için bu dünyadaki en değerli varlığınıza kavuşmanıza aylar kaldı. Hamileliğin size getirdiği sorumlulukları unutmayın. Bundan sonra yediğiniz her yemeği, içtiğiniz her sıvıyı, kullandığınız her ilacı yavrunuzu düşünerek ona göre tüketmelisiniz. Bunun için de biran önce bir kadın doğum uzmanına gitmeli ve onun tavsiyeleri doğrultusunda hayatınıza şekil vermelisiniz.

Bir anne adayını hamilelik boyunca en çok düşündüren konulardan biri ilaç kullanımıdır. Hamilelik öncesinde baş ağrısında, diş ağrısında ya da basit başka bir ağrıda herhangi bir doktora başvurmadan kullanılan ağrı kesiciler hamilelikle birlikte kullanılmamalıdır ya da daha doğru bir şekilde ifade edersek; kadın doğum uzmanına danışılmadan kullanılması doğru değildir.

Örneğin hamilelik öncesinde diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabını çevremizden ya da internetten araştırarak çok farklı şekil ve yöntemlerle bulabiliriz. Ancak hamileliğin bize getirdiği en önemli sorumluluk hamilelik boyunca yediğimiz, içtiğimiz her şeyi, kullandığımız tüm ilaçları sadece kendimiz için değil doğacak yavrumuzu da düşünerek tüketmeli ya da kullanmalıyız. Hamilelik öncesinde herhangi bir yan etkisinin olmadığını düşündüğümüz ağrı kesiciler ya da pratik yöntemler yavrumuza zarar verebilir. Bu yüzden doktorumuza danışmadan ağrı kesici ya da farklı yöntemler deneyerek bizi rahatsız eden ağrımızı dindirmeye çalışmamalıyız.

Ancak maalesef şu da bir gerçek ki hamilelikle birlikte anne adayında sıklıkla diş ağrıları da görülmektedir. Bu hassas dönemde anne adayında diş ağrısı, diş çürümesi ya da diş eti problemi çok sık olmaktadır. Hamilelikte diş ağrısı nedenleri arasında en çok karşımıza çıkanlar şunlardır; bebeğin gelişimi için kalsiyuma ihtiyacı vardır, eğer annenin depolarında yeterli seviyede kalsiyum yoksa, diş ağrısı ve diş çürükleri görülebilir. Bunun için annenin hamilelik boyunca kalsiyum ihtiyacını iyi bilmesi ve ona göre beslenmesi gerekmektedir. Hamilelikte diş ağrısının bir başka nedeni de beslenme alışkanlıkları ve hormonlardaki değişimlerdir. Bir başka ağrı sebebi ise hamilelik boyunca karşılaşılan bulantılar ve bulantılar ile salgılanan mide asitlerinin diş ve diş eti problemlerine neden olmasıdır. “Hamilelikte diş ağrısı nasıl geçer ” diye soracak olursak: Öncelikle ağız ve diş bakımına özen gösterilmeli. Bilinçsizce uygulamalardan uzak durulmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli. Her gün en az 2-3 litre su içilmeli, vitamin yönünden zengin gıdalar tüketilmeli.

Ancak unutulmamalı ki hamilelikte başımıza gelen diş ağrılarında doktorumuzdan izinsiz herhangi bir ağrı kesiciyi kullanmamalıyız. Bu dönem keyfi kullanılan ağrı kesiciler hem bebeğe hem de anneye zarar verebilmektedir. Biliyoruz ki bazen ağrılarımız dayanılmaz halde olabilmektedir. Biliyoruz ki normal zamanlarda bile başımıza gelen diş ağrılarında dayanmak zor iken hamilelikle birlikte daha da zor olabilmektedir. Fakat bu şu demek değildir: “Diş ağrımıza ya da baş ağrımıza müdahale edilmeyecek mi?” “Tabi ki hayır.” Sadece kullandığımız ilacın ya da ağrı kesicinin doktor kontrolünde olması gerekmektedir. Doktorumuzun yönlendirmesi ve tavsiyeleri sonucunda diş tedavimizi yaptırmalıyız. Burada sadece ağrı kesicilerden bahsettik. Ancak çevrenizde duyduğunuz basit çözümleri ya da tavsiyeleri de doktorunuza danışmadan kullanmamanızı tavsiye ederiz.

