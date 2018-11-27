0553 313 94 23

Hamilelikte guatr en tehlikelisi

Gebelikte en önemli hastalık grubunu guatr sorunları oluşturuyor. Mesela hipotiroidi.

27 Kasım 2018 Salı 16:25
Hamilelikte guatr en tehlikelisi


Tiroit bezinin az çalışması durumunda hamile kalındığında çocuk tiroit hormonlarından yoksun doğuyor. Bu da gelişme geriliği, zekâ faaliyetlerinde düşüklük anlamına geliyor.

"Hipotiroidi hastaları hamile kalamaz mı peki?"

Kalabilir ancak hekim tarafından ilacın dozu artırılarak hamile kalınmasına izin verilebilir.

Bir de gizli hipotiroidi hastaları var. Hastalığını bilmeden hamile kalanlar yani. Hekimler bunların da sayısının çok olduğunu belirtiyor.

Annenin hormonları az, plasenta yoluyla çocuğa geçen hormonlar da. Doğuştan guatrı az çalışan çocuğun başı büyük olur, zekâ fonksiyonları ilerleyen zamanlarda düşebilir.

Tiroit bezinin az çalışması gibi çok çalışması da (hipertiroidi) sorun gebelikte. Tiroit bezinin yavaşlatılmasını sağlayacak ilaçların belirli dönemlerde hekim tarafından uygun şartlarda kullanılması, anneyi normal düzeye çekerek çocuğun sağlıklı doğmasını sağlıyor.

Diyabet sorunu

Gebelikteki diğer risk faktörü ise diyabet. Anne hamile kaldığı zaman plasentadan salgılanan bazı hormonlar insüline, yani kan şekerini düşüren hormona karşıt yönde etki gösteriyor. Bu nedenle diyabeti yokken hamilelik döneminde diyabeti çıkan hastalar olabiliyor.

Diyabetli bir hastanın hamile kalmasında ise tedavide insülin ihtiyacını arttıran bazı tablolar ortaya çıkabilir ve hastalık ilerleyebilir. Bunun farkına tedavide varılması, annenin insülin dozunun ayarlanması gerek. Anne normal kan şekeriyle doğuma giderse herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylüyor uzmanlar.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:25
  1. Hipotiroidi
  2. tiroid
  3. hamilelik
  4. gebelik
  5. guatr

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
    1. Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
    2. Edirne'ye Gıda İhtisas OSB kurulması..
    3. Türk futbolunun köklü takımına büyük..
    4. "5 kıtada 150'den fazla ülkeye..
    5. Lena Chamamyan İstanbul'da konser..
    6. Osman Can'ın tedavi masrafları, sosyal..
    7. AB'den Fransa’nın "güneş enerjisi"..
    8. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    9. CHP TBMM Grup Toplantısı
    10. Gaziantep'te kumar baskını! 93 kişi..
    11. Türkiye Binicilik Federasyonu Mali..
    12. Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Tercan'ın..
    13. Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
    14. Schumacher'in oğlu Formula 2'de..
    15. Balıkçıların ağına takılanı görenler..
    16. Karabük'te otomobille drift MOBESE'ye..
    17. Başkan Erdoğan'dan 4 ilçeye sitem:..
    18. Karadeniz’de hamsi bereketi! Kilosu 5 TL
    19. Tarım sigortalarının kapsamı..
    20. "Katil Selman, ne hoşgeldin ne sefa..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor