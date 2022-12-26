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Kadın - Aile Hamilelikte burun kanaması normal mi?
Kadın - Aile

Hamilelikte burun kanaması normal mi?

Hamilelik esnasında bütün burun kanamalarını normal olarak değerlendirmemek gerekir. Peki gebelikte burun neden kanar?

Yeniakit Publisher
2022-12-26 16:50:00 -
Hamilelikte burun kanaması normal mi?

Hamilelik esnasında burun kanamasının en sık nedeni, plasentadan salgılanan hormonlardır. Özellikle plasentadan salgılanan progesteron hormonu burun mukozasını ödemli, kırılgan bir hale getirir. Diğer taraftan östrojen hormonu da damarlanmayı ve kan akımını arttırır. Böylece sebepsiz yere gebelik esnasında burun kanamaları gebelik esnasında görülebilir.

cocukludunya.com'un haberine göre; hamilelik esnasında bütün burun kanamalarını normal olarak değerlendirmemek gerekir. Hamilelikte burun kanaması, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, alerjik rinitler sonrasında olabileceği gibi, burunda polip gibi oluşumlarda da olabilir. Dahası tansiyon yükselmelerine bağlı ciddi bir sebepten dolayı da burun kanaması olabilir. Çok nadir olarak bazı kan hastalıklarında burun kanaması ilk belirti olabilir. Bazen de biz doktorların gebelik esnasında zorunlu olarak kullandığımız kan sulandırıcı ilaçların (aspirin, heparin vs.) sonucunda da burun kanaması olabilir. Bu yüzden burun kanaması olan bir gebede bunu gebeliğe bağlamadan önce mutlaka doktor görmeli ve önemli nedenler muayene ile dışlanmalıdır.

Burun kanaması bir hamilelik belirtisi değildir. Ama sıklıkla gebe kadınlarda görülen bir durumdur.

Hamilelikte tek taraflı burun kanaması

Hamilelikte tek taraflı burun kanamasında sistemik bazı hastalıklardan çok lokal, o taraf burun deliğini ilgilendiren sorunları düşünürüz. Lokal bir damarlanma anomalisi, polip gibi durumları, septum deviasyonuna bağlı problemleri basit bir kulak burun boğaz hekiminin yapacağı muayene aydınlatacaktır.

Tedavisi

Burun mukozasını nemli tutmak çok önemlidir. Kuru bir burun mukozası çok kırılgandır. En ufak bir infeksiyon veya basınç artışında mukozadaki damalar çatlar ve kanama yapabilir. Örneğin yaşam alanınız içinde, özellikle kış günlerinde, kalorifer üstüne konacak bir kap su yeterli oda nemini sağlayacaktır. Önlem olarak üst solunum yolu geçiren kişilerden özellikle çocuklardan uzak durmak veya önlem almak gerekir. Buna rağmen aktif hamilelikte burun kanaması olduğunda iki parmakla burun kanatlarında kompresyon yapmak çoğunlukla yeterli olacaktır. Ya da her iki taraflı yapılacak bir tamponman yeterli olabilir. Bu önlemler ile geçmeyen burun kanamalarında mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanının değerlendirmesi sonucunda yapılacak basit koterizasyonlar ile burun kanaması duracaktır.

Hamilelikte burun kuruluğu

Hamilelik esnasında burun kuruluğunu gidermek için odayı nemli tutmak ve zaman zaman burun deliklerinden tuzlu su ile irrigasyon yapmak yeterlidir.

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