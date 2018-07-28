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Hamilelikte adaçayı zararlı mıdır?

Adaçayı, ballıbabagillere ait bir bitkidir ve özellikle Akdeniz Bölgesi’ne ait iklimlere sahip yerlerde yetişir. Ortalama 50 cm kadar olan ancak 70 cm’ye kadar büyüyebilen bu bitki kış aylarında yapraklarını dökmez.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:22
Hamilelikte adaçayı zararlı mıdır?

Adaçayının birçok faydası bulunur. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Adaçayı, kadınların özel günleri olarak kabul edilen regl günlerinde, içerdiği östrojen hormonu sayesinde oldukça büyük bir rahatlama sağlar. Vücuttaki gerginliği ve şişliğin verdiği rahatsızlığı dağıtır.

Adaçayı bitkisi gaz ve idrar söktürücü olarak oldukça etkilidir.

Bu bitki diş sağlığında önemli rol oynar. Dişleri sağlamlaştırmasının yanında diş eti sağlığını da korur.

Midenizi rahatlatma konusunda adaçayı bitkisine güvenebilirsiniz. Mideniz fazla doluysa bu bitkiyi hazmı kolaylaştırıcı olarak tüketebilirsiniz.

Adaçayını çay olarak tükettiğinizde gece terlemelerinden kurtulabilirsiniz.

Bu bitki saçlarınıza canlılık katar, koparak dökülmelere son verir. Aynı zamanda saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız adaçayı bitkisinden faydalanabilirsiniz.
Adaçayı bilinen birçok faydasıyla daha çok çay olarak tüketilmekte, buna ek olarak yağ olarak da kullanılmaktadır. Ancak adaçayının çay şeklinde tüketimi bazı durumlarda sakıncalıdır. Bu durumların başında hamilelik gelir.

Hamilelik döneminde adaçayı kesinlikle yasaktır. Özellikle gebeliğin ilk döneminde riskli grupta olun ya da olmayın adaçayının kendisi bir risk oluşturduğu için gebeliğin ilk aylarını kapsayan 3 aylık dönemde gebeler için yasaktır. Riskli gruptaysanız gebelik boyunca adaçayından uzak durmalısınız.

Adaçayı yaprakları düşük yapma riskini tetikleyen dört farklı madde içerir. Bu maddeler adaçayının yapraklarında bulunan ve aktif olan maddeler olduğu için ciddi risk oluşturmaktadır. Aynı maddeler kekikte ve biberiyede (ancak adaçayına göre düşük miktarda) bulunmaktadır.

Adaçayının dışında adaçayı yağı da gebelite önerilmeyen yağlar arasında yer lamaktadır. Saf uçucu yağ ve alkol özütleri grubuna girdiğinden gebelikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

Gebelerde olduğu gibi emziren annelerde de kullanımı tavsiye edilmez. Çünkü annenin süt salgılamasını olumsuz etkilemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:22
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