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Hamilelikte abur cubur yenilir mi? | Hamileyken hazır gıda tüketmek

Gebelik sırasında abur cubur gıdalara karşı duyulan istekle baş etmek zor olabilir ama araştırmacılar gebelikleri sırasında yağdan zengin diyetle beslenen kadınların çocuklarının mental sağlıkla ilgili problemlere daha eğilimli olduğunu buldular. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görge maymunlar üzerinde yapılan araştırmanın detayları hakkında önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler...

03 Şubat 2019 Pazar 00:13
Hamilelikte abur cubur yenilir mi? | Hamileyken hazır gıda tüketmek

Gebelik sırasında abur cubur gıdalara karşı duyulan istekle baş etmek zor olabilir ama araştırmacılar gebelikleri sırasında yağdan zengin diyetle beslenen kadınların çocuklarının mental sağlıkla ilgili problemlere daha eğilimli olduğunu buldular. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görge maymunlar üzerinde yapılan araştırmanın detayları hakkında önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler...

ÇOCUĞUN BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Gebelik boyunca aşırı yağlı beslenmek, çocukta beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Böylece serotonin (mutluluk hormonu) seviyesi düşüyor ve duygu durum bozuklukları gelişiyor. Ne yazık ki bu etki çocuk daha sonra sağlıklı beslense bile geri dönmüyor.

Yağdan zengin beslenme sadece anne adayları için sağlık problemi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bebeğin beyin gelişimini ve hormonları altüst ediyor. İleriki dönemde çocukta anksiyete ve depresyon gibi bozukluklara yol açıyor. Birçok zihin sağlığı ile ilgili hastalık genetik ile ilgili olmakla birlikte anne beslenmesi de en az o kadar etkin. Özellikle obezite ve yağ tüketiminin gelişen ülkelerde gittikçe arttığı düşünülürse, bu sorun gelecek jenerasyonlar için de önemli etkilere sahip.

MAYMUNLAR ÜZERİNDEN KANITLANDI

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden bir ekip yüksek yağ içeren diyetin etkilerini, gebe maymunlar üzerinde araştırdı. Toplam 65 adet gebe makak cinsi maymun iki gruba ayrıldı. Bir gruba yağdan zengin diyet verilirken diğer grup kontrol grubu oldu.

135 adet dişi ve erkek yavru incelendi. Bunlardan anne karnında yüksek yağ içeren diyete maruz kalanlarda kontrol grubuna göre daha fazla anksiyeteye rastlandı. Araştırmacılar buna beyindeki merkezi serotonin sistemindeki bozulmanın neden olduğunu söylediler. Düşük serotonin seviyeleri, iştahı, sindirimi, hafızayı, uykuyu etkileyen mod bozukluklarına neden olur. Daha ötesi bu yavrular daha sonra sağlıklı diyet alsalar bile, erken yaştaki bu etkilenme geri dönmez.

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:13
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